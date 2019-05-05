В селах Тюменского района установят камеры наблюдения

В селах Тюменского района планируют внедрить системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" для обеспечения безопасности жителей, сообщили в пресс-службе главы района.

Приоритетная задача – безопасность детей. На совещании рабочей группы по данному вопросу заместитель главы района Виталий Беспалов рекомендовал выступающим активнее внедрять все необходимые средства обеспечения комплексной безопасности.

Заместитель начальника МО МВД России "Тюменский" Владимир Пушкарев сообщил, что в систему "Безопасный город" района интегрированы 36 камер видеонаблюдения, установленные в десяти населённых пунктах. Наблюдение ведется в местах массового скопления людей: на площадях, в парках, скверах и, отдельно, за памятниками. Сотрудники полиции предлагают добавить еще не менее 26 видеокамер на въездах в села и поселки района. Они позволят быстрее реагировать на правонарушения, большинство из которых совершаются ночью и с участием транспорта.

Начальник Единой дежурно-диспетчерской службы Тюменского района Андрей Малетин доложил, что район стал пилотным для внедрения Информационной системы ЕДДС. Она предусматривает более широкое взаимодействие не только служб экстренного реагирования, но и участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий (дорожники, энергетики, предприятия ЖКХ).

ИС ЕДДС мониторит состояние окружающей среды, уровни воды в реках, возникновение пожаров в населенных пунктах, граничащих с лесным фондом, аварии на потенциально-опасных объектах и т.д. Информация, отображающаяся в системе, доступна в режиме реального времени всем участникам.

Идет подготовка к внедрению ИС ЕДДС на всей территории Тюменской области.