Для участников конкурса "Моя идея" в Тюмени проведут мастер-класс по презентации проектов

Источник: мультицентр "Моя территория"

Открытый мастер-класс по созданию презентаций и публичным выступлениям пройдет 7 мая в мультицентре "Моя территория" (Ванцетти, 1) для участников конкурса "Моя идея". Консультации будут проводить региональные эксперты.

Менеджер проектов и автора курса "Сказочный PowerPoint" Денис Силин расскажет, как без глубоких знаний в сфере дизайна сделать информативную презентацию, передать историю в слайдах. Также эксперт поговорит о важности и значимости заголовка. Мастер-класс "Выступай: трюки успешного оратора" режиссера, педагога по технике речи и актерскому мастерству Юлии Полтарак будет посвящен базовым приемам уверенного выступления.

По словам руководителя конкурса проектов Дарьи Ермаковой, участники конкурса социально значимых инициатив смогут заранее получить ответы на вопросы, детальнее проработать важные составляющие, узнать об ошибках, которые на данный момент присутствуют в проекте. Также эксперты помогут создать яркую и грамотную презентацию и подготовиться к выступлению, пишет "Мегатюмень".

На конкурсе "Моя идея" жители Тюмени и юга Тюменской области смогут представить свои идеи и получить до 250 000 рублей на их реализацию. Прием заявок продлится до 12 мая. А реализовать проект необходимо до 1 декабря 2019 года.