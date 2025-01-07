В Тюменской области завершился конкурс молодежных инициатив "Моя идея"

Очные защиты проектов прошли одновременно в трех городах: Тюмени, Ишиме и Тобольске, где свои работы представили 73 команды участников. В состав экспертного совета вошли видные деятели молодежной политики, победители грантовых конкурсов, эксперты и амбассадоры сообществ Росмолодежь.Гранты, а также представители средств массовой информации.

Свои проекты успешно реализовали 27 участников из Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска, Нижней Тавды, Сладково, Абатского и Исетского районов. Общая сумма финансирования составила более 1 411 000 рублей. Реализация проектов победителей проходила в период с 1 июня по 1 декабря.

Самые крупные суммы гранты, 100 000 и 92 000 рублей, получили тюменки Дарья Шереметьева и Анна Клещенок.

Проект Дарьи "Легенды тюменских улиц" предлагает жителям города увлекательные семейные квесты и экскурсии, которые помогут глубже погрузиться в историю и культуру Тюмени.

Анна представила инициативу "Научно-популярный фестиваль “Умвельт”". Это площадка для студентов и преподавателей, где они делились знаниями и опытом в области социальных наук. Участники проекта получили представление о научной деятельности и исследованиях в гуманитарной сфере, - сообщает Мегатюмень.

– Я приняла решение участвовать в конкурсе "Моя идея", так как он предоставляет возможность получить не только обратную связь и поддержку, но и необходимые ресурсы и помощь для реализации своего проекта. Такие конкурсы, как "Моя идея", особенно значимы для молодых людей, которые только начинают свой путь в проектной деятельности. Они дают шанс проявить себя и воплотить в жизнь свои социально значимые идеи. Я обязательно буду участвовать в этом конкурсе в 2025 году, – рассказала Дарья Шереметьева, победительница конкурса "Моя идея".