Турпроекты Тюменской области вышли в финал Russian Event Awards

Несколько туристических проектов Тюменской области будут представлены во всероссийском финале Международной премии Russian Event Awards, сообщает агенство по туризму Тюменской области.

В Екатеринбурге прошел финал окружного этапа XIII Международной премии Russian Event Awards в области событийного туризма для Уральского федерального округа. Получив высокую оценку профессионального жюри, проекты Тюменской области вышли в общенациональный финал, который состоится в конце ноября. Тюменская область представила 14 проектов, в том числе из серии фестивалей "Сибирские сезоны", в 10 номинациях. В перечне лауреатов событийные мероприятия Тюмени, Тобольска, Ялуторовска и Заводоуковска.

Руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов:

Участие и победа в таком большом событии многих представителей региона – это определенный знак качества. Признание на международном уровне укрепляет имидж как Тюменской области в целом, так и самих профессионалов отрасли. В этом году мы создали проект "Сибирские сезоны", который позволил более целостно и масштабно позиционировать в федеральной повестке событийный календарь, а также представить туристский потенциал во всем его многообразии.

Так, в номинации "Лучшее туристическое событие исторической направленности" первое место занял XV Международный фестиваль исторической реконструкции "Абалакское поле", которое входит в проект "Сибирские сезоны".

Руководитель парк-отеля "Абалак" Елена Шкабара:

Для нас это очень значимое событие, мы знакомимся и обмениваемся опытом с коллегами из других регионов и экспертами из туристической сферы. И, конечно, это признание большого проекта на международном уровне. Очень важно получить обратную связь от профессионалов, которые вкладывают много сил в развитие событийного туризма в стране.

Помимо этого, "Абалак" занял первое место в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 000 человек" за первый фестиваль электронной музыки в Сибири Legend of Abalak. В этой же номинации первое место у фестиваля "Лето в Тобольском кремле".

Также в этом году Тюмень сделала ставки на гастрономическое направление, презентовав сразу три "вкусных" фестиваля, каждый из которых вызвал интерес у экспертного сообщества. Особенно жюри отметили фестиваль гастрономической культуры "Сибирь на вкус". Он и фестиваль гастрономической культуры "Вкусная Тюмень" заняли первые места в номинации "Лучшее туристическое событие в области гастрономического туризма среди городов с населением свыше 100 000 человек".

Соорганизатор независимого объединения-ассоциации рестораторов Филипп Тарасов:

Мы донесли основные мысли, идеи и преимущества нашего гастрономического фестиваля. Этот проект создан совместными усилиями рестораторов, шеф-поваров и многих других экспертов туристической отрасли. Победа в такой большой премии подтверждает высочайший уровень профессионализма, а также дает мощный стимул продолжать развиваться в направлении гастрономического туризма.

В число победителей вошла и хлебосольная столица региона – Ялуторовск, который представил на суд жюри новый фестиваль "Батькина каша", а также презентовал "Ялуторовский острог" и собственный видеоблог. "Мы пятый год участвуем в премии, нас вдохновляют участники из разных уголков страны и, конечно же, эксперты отрасли. Видеоблог "Поехали на праздник" посвящен событийному туризму и не имеет аналогов в стране. Это в первую очередь про любовь к ярким мероприятиям, потому что мы сами являемся создателями и организаторами фестивалей хлебосольной столицы России. Кроме того, этот проект не только о Ялуторовске, но и событиях, которые происходят в других регионах", – отметила руководитель туристического комплекса "Ялуторовский острог" Нина Бешенцева.

Привлекательность Тюменской области как одного из лидеров событийного туризма в стране отметил основатель Международной премии Russian Event Awards Геннадий Шаталов:

Все участники сделали первый шаг к тому, чтобы войти в пятерку городов событийного туризма и получить путевку во Всероссийскую премию "Туристические города", которая пройдет весной в Воронеже. Тюменская, Свердловская и Курганская области представят яркие проекты в номинациях "Туристические регионы" и "Регионы событийного туризма". Финалистов ждет участие во Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards, финал которой традиционно пройдет в феврале в Санкт-Петербурге.

Всего в окружном этапе премии приняли участие 60 проектов из 5 регионов Уральского федерального округа. Все лауреаты приглашены к участию в Международном финале, в рамках которого будут представлены проекты со всей России. Всероссийский этап Russian Event Awards 2024 состоится 27 ноября в Нижнем Новгороде.

Помимо перечисленных, во всероссийский финал вышли фестиваль казачьей культуры "Батькина каша" и гастрофестиваль "Пельменный съест" (1 и 3 места в номинации "Лучшее турсобытие в гибридном формате"), историко-гастрономический фестиваль "Колмаковский пряник" (3 место в номинации "Лучшее событие в области гастрономического туризма в населенном пункте с численностью до 100 000 человек"), гастрофестиваль "Уха-Царица" (2 место в номинации "Лучшее турсобытие в области гастротуризма среди городов с населением свыше 100 000 человек"), туркомплекс "Ялуторовский острог" (3 место в номинации "Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия"), видеоблог "Поехали на праздник" (1 место в номинации "Лучший проект по популяризации событийного туризма"), рекорд России – самый длинный шашлык – 438 метров (спецноминация "За оригинальный подход в продвижении туристического потенциала города").





