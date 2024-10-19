Домашние матчи МФК "Тюмень" покажут в прямом эфире

В выходные МФК "Тюмень" проведет пятый тур БЕТСИТИ Суперлиги по футзалу. Наша команда встретит новичка лиги – "ИрАэро" из Иркутска.

За шесть сыгранных матчей "ИрАэро" набрал четыре очка и находится на 11-м из 12-ти возможных месте в турнирной таблице.

"Тюмень" - в числе лидеров, команда на третьей строке с 17-ю очками. Клуб одержал пять побед, допустил три поражения, в том числе два — по пенальти.

Матчи пройдут в спортивном комплексе "Центральный" 19 и 20 октября. Начало встреч в 13.00 и в 13.30 соответственно. Билеты на трибуны есть в продаже. Прямую трансляцию организует телеканал "Твоя Тюмень". Включайте 22 кнопку кабельных операторов, сообщает Вслух.ру.