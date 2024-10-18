Росреестр в Тюменской области отснял с воздуха почти 5 тысяч гектаров

Почти 5 тысяч гектаров территории Тюменской области обследовано с помощью беспилотников - аэрофотосъемку местности осуществляют специалисты регионального Росреестра с июня 2023 года. Всего совершено 70 полетов для контроля за соблюдением обязательных требований земельного законодательства.

""Невидимый надзор" проводится в рамках госпрограммы "Национальная система пространственных данных". Единая платформа объединит и структурирует пространственные данные из множества федеральных и региональных информационных систем, обеспечив доступ к этим данным для граждан, бизнеса и органов власти в режиме одного окна. Тюменская область — один из пилотных регионов по её внедрению", - сообщили в пресс-центре Управления Росреестра по Тюменской области.