Тюменка победила в российском конкурсе "На стороне ребенка"

Минпросвещения России подвело итоги Всероссийского конкурса специалистов органов опеки и попечительства "На стороне ребенка". Победителями стали 15 специалистов в 5 номинациях, в их числе специалист отдела по опеке, попечительству и охране прав детства Управления социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района Кристина Петрова.

В число лучших Кристина вошла в номинации "Защита прав детей в суде".

"Я стою на стороне безопасности и полноценности жизни детей, нуждающихся в защите государства. Для меня важно то, что именно я, рядовой специалист, могу изменить в лучшую сторону жизнь семей в трудной ситуации, сменить"черную полосу" на "белую"в жизни ребенка", - цитирует слова Петровой пресс-служба департамента соцразвития ТО.

Награждение состоялось в Москве на всероссийском совещании руководителей органов опеки и попечительства.

Кристина Петрова начала свой трудовой путь с должности вожатой в детском лагере "Алые паруса". Общий стаж в органах системы профилактики - 7 лет. В ее профессиональные обязанности входит представление органа опеки и попечительства в судах, органах внутренних дел и других государственных структурах; выявление семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; профилактическая работа.

На фото с победительницей уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов, начальник управления департамента социального развития Тюменской области Инга Тигеева.