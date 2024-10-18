Фонд "Защитники Отечества" в Тюмени выдал первый спецавтомобиль

Фото - @urfo_info

В тюменском филиале фонда "Защитники Отечества" ветерану СВО ключи от автомобиля "Лада" с ручным управлением в пятницу вручили полпред в УрФО, член Наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества" Артем Жога и губернатор Александр Моор.

Максим Симонов из села Каскара. В 23 года он потерял обе ноги из-за тяжелого ранения на передовой. Прошёл длительную реабилитацию. Он стал первым в Тюменской области ветераном СВО, кому фонд "Защитники Отечества" вручил адаптированный автомобиль.

По словам руководителя филиала фонда Динары Поштаренко, Тюменская область стала четвертым регионом в стране, где начали выдавать такие автомобили, они предназначены для тех у кого парная ампутация ног и кто передвигается только в коляске или на протезах. Прежде чем сесть за руль, мужчины должны пройти переобучение (если водили машину раньше) или обучение - в Тюмени оно проводится на специальном автомобиле в ДОСААФ.

Ожидается, что в ближайшее время в регион поступят из фонда еще четыре таких автомобиля.