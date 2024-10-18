Артём Жога вручил награды жителям Тюменской области

Государственные награды из рук полномочного представителя президента РФ вы УрФО Артема Жоги получили работники промышленных и агропредприятий за многолетний труд. Также благодарности полпреда вручены волонтёру и медикам, которые принимали активное участие в поддержке жителей Луганской Народной Республики.

"Здесь собрались люди разных профессий. И каждый на своём участке фронта приближает нашу Победу, – обратился к ним полпред. – Я в Уральском федеральном округе недавно, но уже отметил, что здесь живут гостеприимные, добрые люди. С открытым сердцем и душой, готовые прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, и работать на благо нашей страны".