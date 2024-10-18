Единый день открытых дверей "Профессионалитета" пройдет в Тюмени 19 октября

В субботу, 19 октября, в тюменских колледжах и техникумах с 10:00 пройдет Единый день открытых дверей.

На мероприятиях ждут учащиеся 8–11-х классов и их родителей, там они смогут познакомиться с востребованными рабочими профессиями, узнать о том, по каким программам учатся студенты колледжей и техникумов и как осуществляется процесс трудоустройства в ведущие компании страны.

Для участников проведут родительское собрание, профессиональные пробы и экскурсии на предприятия работодателей.

На площадках предприятий школьников познакомят с инфраструктурой и современным оборудованием. Участники попробуют свои силы в выполнении практического задания и профессиональных пробах.

"Амбассадоры Профессионалитета" расскажут абитуриентам о развитии системы среднего профессионального образования, продемонстрируют преимущества образовательных программ проекта на примере своего учебного заведения.

В рамках проекта "Профессионалитет" в Тюменской области создано 3 кластера по отраслям: "Машиностроение", "Транспортная отрасль", "Клиническая и профилактическая медицина".