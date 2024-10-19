Пациенты тюменского "Градостроителя" становятся его сотрудниками

В 2024 году Областной лечебно-реабилитационного центра "Градостроитель" пополнился новыми кадрами: четырьмя инструкторами-методистами ЛФК, тремя психологами, логопедом, двумя специалистами по эргореабилитации.

Уникальная история инструктора ЛФК Валерия Алгунова. Еще два месяца назад он был пациентом "Градостроителя", куда его направили после операции эндопротезирования коленного сустава. За две недели ему помогли восстановиться.

"Большой вклад в мое выздоровление внесли инструкторы ЛФК: научили правильно ставить ногу, я довольно быстро смог обходиться без трости. Наблюдая за их работой, понял, что тоже хочу помогать людям восстанавливаться после заболеваний", – рассказал Валерий.

"В медицинской реабилитации работают уникальные кадры. Обучение в ординатуре на врача физической реабилитационной медицины продолжается не два, а три года. Основная доля наших сотрудников с медицинским образованием проходят переподготовку в Тюменском государственном медицинском университете. Однако специалистов с высшим немедицинским образованием, таких как эрготерапевт, клинический психолог, клинический логопед и специалист по физической реабилитации готовят за пределами региона. Но желающих работать в медицинской реабилитации немало. Это радует", - отметила Людмила Барсукова, главный врач ОЛРЦ "Градостроитель", главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Тюменской области.

По материалам департамента здравоохранения Тюменской области.