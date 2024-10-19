Жога и Моор оценили работу филиала фонда "Защитники Отечества"

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога и губернатор Тюменской области Александр Моор ознакомились с работой в Тюмени регионального отделения госфонда "Защитники Отечества", пообщались с его сотрудниками и представителями организаций, которые занимаются помощью бойцам и их семьям.

Экскурсию для гостей провела руководитель филиала фонда Динара Поштаренко.

После встречи с активом регионального отделения фонда "Защитники Отечества", комитета семей воинов Отечества и представителями "Народного фронта" Жога подчеркнул, что в фонде нет случайных людей - все сотрудники не просто работают, а знают ситуацию изнутри. "В Тюменском филиале трудоустроены 6 ветеранов СВО. Несмотря на боевые ранения и пережитые трудности, они продолжают служить, помогая своим землякам и братьям-бойцам. Соцкоординаторы фонда понимают обращающихся бойцов, их проблемы и потребности, говоря с ними на одном языке", - отметил Жога в своем телеграм-канале, выразив слова благодарности ветеранам за их преданность и мужество.

Александр Моор напомнил, что филиал госфонда "Защитники Отечества" в Тюменской области работает около полутора лет, власти помогли сделать ремонт в здании, оснастить всей необходимой техникой и оборудованием - сейчас он является важным элементом всей системы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

"Фонд сегодня является местом, где аккумулируется вся проблематика. У нас есть единая электронная база, в которой учитываются все семьи, все воины, в том числе которые вернулись уже со специальной военной операции, к которой имеют доступ все заинтересованные структуры, чтобы оперативно видеть ситуацию и оперативно отражать то, что происходит. В этом смысле фонд свою задачу точно выполняет", - подчеркнул Моор.

Он отметил, что у каждого обращающегося история и ситуация уникальны, поэтому очень важен человеческий подход и важно не оставлять людей один на один с бедой. И тут работают эффективно и фонд, но и некоммерческие организации, который в регионе, по словам Моора, достаточно большое количество. "Созданы они людьми, которые знают, что такое война, знают, что такое служить Родине. И это люди, которые готовы тратить свое личное время, решая социальные задачи, которые перед нами стоят. Мы им активно помогаем, регулярно выделяем денежные средства на грантовые конкурсы. Я считаю, что это, как одна из форм поддержки очень эффективно", - отметил Моор, добавив, что главную оценку работы по поддержке участников СВО должны дать сами воины и их семьи.