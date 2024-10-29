В Тюменской области строят седьмой экодом

Фото - ТЭО

Двухлетнюю годовщину отмечает тюменский просветительский проект "Экодом", первый экологический мультицентр "Гудвин" начал работать в 2022 году, седьмой откроют в ближайшее время.

За два года проект вырос до шести экодомов, его посетили более 80 тысяч гостей, а в пункты приёма вторичных ресурсов жители сдали 95,5 тонн бумаги, картона, металла, ПЭТ и других видов пластика.

"Самая важная миссия экодомов – познавательная. Это место, где в спокойной, уютной, дружелюбной обстановке можно узнать ответы на любые вопросы о грамотном обращении с отходами, бережном использовании ресурсов, экологичном образе жизни, о том, как внести свой вклад в защиту окружающей среды, с чего начать, как легко завести экопривычки, не меняя привычный быт", – рассказали в управлении по связям с общественностью ООО "ТЭО".

В Тюменской области работают шесть экодомов: 4 в Тюмени, и по одному в Ишиме, Тобольске. На подходе седьмой - его откроют в самом центре города Тобольска. Пока идёт строительство мультицентра, тоболяки выбирают подходящее название.

Экодома – это сеть просветительских площадок с возможностью посетить бесплатные лекции, экоуроки, мастер-классы, тематические свопы и другие мероприятия. В мультицентрах оборудована экобиблиотека, игротека, медиазона, мастерская переработки, работает книгообменник. Проект реализуется ООО "ТЭО", при поддержке правительства области и "Сибура".