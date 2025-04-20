До полумиллиона рублей могут получить тюменцы на реализацию творческих проектов

До 31 мая открыт прием заявок на участие в конкурсе на реализацию творческих проектов "ЦЕХ". Победители получат финансирование для реализации инициатив и шанс попасть в репертуар театрального центра "Космос". Подать заявку можно на официальном сайте конкурса цех72.рф.

Подробности в группе "Космос | Молодежный театральный центр" во "ВКонтакте".

Программа включает индивидуальные консультации и защиту проекта. Тюменцы презентуют идеи и покажут ее фрагмент или визуальную концепцию. Участниками станут молодые люди от 18 до 35 лет. Максимальная сумма поддержки идей — 500 000 рублей.

Работы должны соответствовать одному из трех направлений конкурса:

— Постановочный проект — спектакль или перформанс, который войдет в репертуар театрального центра;

— Лаборатория — образовательный формат, сочетающий театральные практики и современные методы работы с людьми;

— Околотеатральный проект — инициатива на стыке театра и других направлений: музыки, цифрового или изобразительного искусства, медиа.

"Миссия "ЦЕХа", площадки для поддержки творческих инициатив — создать профессиональную среду и объединить талантливую молодежь. Участие в проекте предоставляет молодым людям возможность не только показать свои наработки и идеи на высоком уровне, но и воплотить их в жизнь", — поделилась Ирина Вадачкория, руководитель Молодежного театрального центра "Космос".

Оценивать проекты будут:

— Татьяна Павлова — педагог высшей квалификационной категории, руководитель и режиссер Молодежного театра "Игра" из Екатеринбурга.

— Денис Чернышов — танцовщик, хореограф, педагог Челябинского театра современного танца, лауреат международного конкурса современной хореографии IFMC'2012 в Витебске.

— Ольга Городиская — продюсер, режиссер, театральный педагог из Москвы.

— Ирина Вадачкория — режиссер, руководитель Молодежного театрального центра "Космос".

— Лидия Фрицлер — театровед, выпускница Российского государственного института сценических искусств.

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