Для викуловских семей подготовили игровую программу по рабочим профессиям

Театрализованную игровую программу "Дела особой важности" для семейного клуба "Счастливы вместе" в Викулово представят 5 мая в 15 часов в районном Доме культуры. В рамках мероприятия родители с детьми смогут освоить навыки некоторых рабочих профессий.

Как рассказала заведующая досуговым отделом Викуловского районного Дома культуры Анастасия Шипачева, участников программы встретят главные персонажи – два мастера. Они презентуют флешмобы и расскажут про основные правила: что детям нужно не лениться, а помогать взрослым.

Тему для праздника викуловские культорганизаторы выбрал, исходя из традиционного лозунга "Мир. Труд. Май". Поэтому и решили о труде, работе и мастерстве театрализовано рассказать членам семейного клуба, пишет ИА "Тюменская линия".

"Мы подготовили волшебный чемодан с реквизитом: шнурки, которые нужно будет разложить по коробочкам, большие перчатки для детей, которые будем передавать по кругу. Тот, в чьих руках они окажутся, будет клеить обои, щипать траву и выполнять другие задания. Представим книгу детям, в которой прописано главное правило мастера: "Семь раз отмерь, один раз отрежь", - поделилась организатор.

Осваивать навыки рабочих профессии в игровой форме вместе с детьми от 6 лет будут их родители. Традиционно на мероприятия семейного клуба в Викулово приходят более 30 человек. В конце мероприятия каждый ребенок получит визитку настоящего мастера, которая свидетельствует о наличии у него спецкурса подготовки.