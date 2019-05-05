В Тюмени почтят память умерших журналистов

Фото совета ветеранов журналистики Тюменской области

В мае в Тюмени пройдет традиционная акция "Живая память", цель которой – почтить память прославленных журналистов региона, уже ушедших из жизни.

Совет ветеранов тюменской журналистики совместно с Ассоциацией молодых журналистов Тюменской области вновь организует акцию "Живая память", цель которой – почтить память прославленных журналистов региона, уже ушедших из жизни.

7 мая ветераны, родственники легенд тюменской журналистики и будущие акулы пера возложат цветы к мемориальной доске в Доме журналистов, к памятнику "Прощание", к могилам ушедших работников СМИ.

Готовясь к акции, молодые журналисты ищут информацию и готовят сообщения о знаменитых фотокорреспондентах Аркадии Космакове и Александре Ефремове, журналисте и поэте Анатолии Кукарском.

"В этом году Анатолию Кукарскому исполнилось бы 85 лет. Посетим его могилу на Червишевском кладбище, приведем в порядок памятник, почитаем его удивительные стихи", - рассказала председатель Совета ветеранов тюменской журналистики Людмилой Попович.

В 2019 году у акции нет спонсоров из числа коммерческих партнеров. Совет журналистов Тюменской области обращается с просьбой поддержать акцию к тем, кому дорога история Тюменского края, память о честных и отважных героях, воспитание достойных наследников патриотических традиций.