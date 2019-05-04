Тюменская область в лидерах по раннему выявлению онкозаболеваний

Делегация из Тюмени приняла участие в Х Съезде онкологов в Нижнем Новгороде, посвященном реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в рамках национального проекта "Здравоохранение". Регион представляли специалисты НКМЦ "Медицинский город".

Как сообщили в областном департаменте здравоохранения, в форуме приняли участие более тысячи человек, В том числе главный врач "Медицинского города" Андрей Кудряков, его заместитель Валерия Павлова, руководители организационно-методической службы Тимур Гайсин и терапевтической службы - Елена Гайсина.

Одной из основных тем съезда стало раннее выявление онкозаболеваний и скрининги. Как подчеркнул Тимур Гайсин, Тюменская область – в числе лидеров в стране по этому направлению: в регионе уже несколько лет проводится эффективная скрининговая программа.

На съезде обсуждались, в том числе, эффективность эндоскопического скрининга и компьютерной томографии лёгких, а также организация работы смотровых кабинетов и центров амбулаторной онкологической помощи.

В Тюменской области в течение двух лет такие центры откроются в Заводоуковске, Тобольске, Ишиме, Голышманово. Это позволит снизить очередность, уменьшит время до начала специализированного лечения, увеличит показатели раннего выявления онкозаболеваний.