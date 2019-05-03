Тюменской православной гимназии исполнилось 20 лет

Фото: Тюменская православная гимназия

Единственной в Тюмени православной гимназии исполнилось 20 лет. Сегодня здесь обучается около 250 воспитанников. Выпускники получают аттестат государственного образца.

Ребята изучают не только общеобразовательные предметы, но получают и духовное воспитание. Дети участвуют в рождественских и пасхальных концертах, бывают в паломнических поездках, посещают музыкальный, хореографический, театральный кружки, спортивные секции. Летом при гимназии работает оздоровительный лагерь "Лествица", пишет "Вслух.ру".

"Православная гимназия дает образование с 1 по 11 класс. У нас есть замечательный хор, который уже несколько лет является победителем фестиваля "Самая поющая школа", и самый лучший пришкольный участок в городе, который также отмечают на различных конкурсах", - отметил директор гимназии, иерей Александр Трифонов.

В праздничные дни к руководителям и воспитанникам гимназии обратился митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. Он подчеркнул, что гимназия уже второе десятилетие сохраняет свою деятельность, показывает важность и необходимость такого учебного заведения. "Именно традиция веры формирует нравственные устои и принципы, которые воспитывают в вас правильную личность. Такой человек становится достойным гражданином общества", - сказал владыка Димитрий.