Врачи тюменской больницы успешно извлекли опасную батарейку из пищевода двухлетнего ребенка

В Областной клинической больнице №2 успешно провели операцию по извлечению проглоченной батарейки из пищевода двухлетнего ребенка. Как отметили врачи, если бы малыша доставили чуть позже, то последствия могли быть фатальными.

В пресс-службе ОКБ №2 сообщили, что в первой декаде апреля в детское отделение стационара привезли девочку двухлетнего возраста, которая жаловалась на боли в животе, ее мучила рвота, она отказывалась кушать. В ходе рентгена выяснилось, что в нижней трети пищевода находится инородный предмет. Под общей анестезией в ходе эндоскопического вмешательства врачи через естественные отверстия извлекли круглую плоскую батарейку.

В операции принимали участие два врача-эндоскописта, двое анестезиологов-реаниматологов, несколько детских хирургов и операционных медицинских сестёр. Усиленная бригада потребовалась, так как не исключена была возможность проведения открытого хирургического вмешательства. Батарейка диаметром чуть более двух сантиметров не меньше недели стояла поперек пищевода, успела окислиться и наполовину разрушиться. Излившийся электролит вызвал химический ожог пищевода, в котором образовались сквозные отверстия до 1,5

сантиметра каждое. Обычно такие повреждения устраняют в ходе открытой операции, но состояние ребёнка не позволяло этого. Поэтому врачи приняли нестандартные меры: малышке через весь пищевод в желудок ввели специальный зонд, который на время заменил стенки пищевода, дал им время зарасти.

Как рассказал заведующий детским хирургическим отделением №2 больницы Валерий Чевжик, пролежни пищевода зарубцевались в течение десяти дней. Всё это время питательные вещества вводились девочке внутривенно. Спустя три недели девочка смогла есть и дышать нормально, а накануне майских праздников её выписали домой под наблюдение врачей поликлиники.