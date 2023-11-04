Врачи тюменского "Нефтяника" провели сложную операцию

Врачи-онкологи Областного урологического центра Медсанчасти "Нефтяник" в Тюмени выполнили лапароскопическое удаление опухоли единственной почки. Из-за аномалии развития почки пациента срослись между собой, создав единый подковообразный орган.

Такое развитие почек встречается в одном случае из 500. В некоторых случая хирурги проводят операции по разделению органов хирургически.

У молодой женщины врачи-онкологи выявили восьмисантиметровую опухоль почки. Всего несколько лет назад стандартом операции при опухоли почки было удаление органа. Хирурги могли бы разделить почку и удалить опухоль, но велика была вероятность, что, после удаления опухоли вместе с частью почки, женщина вынуждена будет периодически проходить процедуру гемодиализа.

Оценив все риски, врачи-онкологи Алексей Пономарев и Александр Купчин приняли решение провести резекцию почки лапароскопическим доступом. Врачи выполнили операцию: малоинвазивно удалили опухоль через небольшие проколы, а безопасность во время операции и после нее обеспечивал врач-анестезиолог Иван Егоров. Операция длилась около двух часов, пациентка чувствует себя хорошо, готовится к выписке, сообщает Мария Стринадкина, пресс-служба МСЧ "Нефтяник".

Алексей Пономарев, заведующий отделением онкоурологии: "С опухолью подковообразной почки в этом году мы столкнулись уже второй раз. Прогноз у пациентки хороший, вероятность рецидива составляет менее 5%. К нам на прием пациентка придет через три недели, а дальше будет наблюдаться у врача-онколога по месту жительства".