Тюменские врачи провели сложнейшую торакальную операцию

Врачи тюменской Областной клинической больницы №1 провели сложнейшую торакальную операцию и спасли 23-летнюю женщину, страдавшую от последствий автоаварии.

Валерия чудом выжила после ДТП. 12 дней в коме, длительная поддержка в дыхании, подключение к аппарату ИВЛ, установка трахеостомы. Спустя время у женщины появился сначала странный свист при дыхании, затем хрипота и одышка. Торакальный хирург Владислав Ноздряков, осмотрев пациентку, определил, что проблема связана с разрастанием рубцовой ткани после трахеостомической трубки. Решать ее надо было срочно.

Оперативно собранная бригада эндоскопистов, в качестве первого, подготовительного этапа, провела малоинвазивное вмешательство для увеличения просвета трахеи. У пациентки появилась возможность свободно дышать и накопить силы для последующей части лечения.

"Сложность в том, что очаг заболевания находился в нижнем отделе, там, где трахея делится на бронхи. Нижний стеноз - это редкая патология. При такой локализации радикальная операция имеет большие риски. Малейшая непредвиденная ситуация может стать фатальной. Успех определялся не только мастерством хирургической бригады, но и ресурсом организма пациента. В нашем случае, молодой и крепкий организм пациентки стал положительным фактором и операция прошла без осложнений", - рассказал заведующий отделением торакальной хирургии №1 Максим Кобелев.

Сейчас жизни Валерии ничего не угрожает, сообщила Марина Уралова, пресс-секретарь ОКБ № 1 (г. Тюмень).