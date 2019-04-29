В Тюмени определили лучшие бригады скорой помощи

Соревнования в честь профессионального праздника — Дня работников скорой медицинской помощи провели тюменские медики. За звание самой быстрой и умелой команды боролись четыре врачебные и четыре фельдшерские бригады.
Команды выполнили три задания: провели внутрикостный доступ, сердечно-легочную реанимацию, остановили опасное для жизни кровотечение и зафиксировали кости при переломе бедра. Все манипуляции проводились на манекенах с помощью оборудования, которое находится на оснащении бригад.
Среди врачебных команд победили врач Салават Нутфуллин и его напарники — фельдшеры Данил Иванов и водитель Роберт Хайруллин.
Среди фельдшерских бригад победу одержала команда с подстанции №3 — медики Сергей Калугин, Елена Мирюгина и водитель Сергей Абышев. Вскоре они выступят на областных соревнованиях, где соберутся работники скорой со всего юга Тюменской области, сообщили в пресс-службе ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи".
"На ДТП всегда проводится сортировка пострадавших. Сначала пациенты с кровотечениями, с остановкой сердца и другими жизнеугрожающими состояниями, с паникующими людьми разговариваем. Водитель, расставив аварийные знаки, приходит к нам на помощь: очевидцев успокаивает и отводит в безопасное место. Если паникует участник ДТП, то его осматривает второй медработник, тем временем водитель помогает мне оказывать помощь более тяжелому пациенту", — рассказал об особенностях работы фельдшер Сергей Калугин.
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