В Тюмени определили лучшие бригады скорой помощи

Соревнования в честь профессионального праздника — Дня работников скорой медицинской помощи провели тюменские медики. За звание самой быстрой и умелой команды боролись четыре врачебные и четыре фельдшерские бригады.

Команды выполнили три задания: провели внутрикостный доступ, сердечно-легочную реанимацию, остановили опасное для жизни кровотечение и зафиксировали кости при переломе бедра. Все манипуляции проводились на манекенах с помощью оборудования, которое находится на оснащении бригад.

Среди врачебных команд победили врач Салават Нутфуллин и его напарники — фельдшеры Данил Иванов и водитель Роберт Хайруллин.

Среди фельдшерских бригад победу одержала команда с подстанции №3 — медики Сергей Калугин, Елена Мирюгина и водитель Сергей Абышев. Вскоре они выступят на областных соревнованиях, где соберутся работники скорой со всего юга Тюменской области, сообщили в пресс-службе ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи".