Медпомощь в выходные потребовалась более тысячи тюменцев

За минувшие выходные, с 21 по 22 октября, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1090 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 580 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 559 пациентов, сообщает региональны депздрав.

За этот период с 8:00 до 24:00 диспетчеры передали в поликлиники 726 вызовов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни: повышение артериального давления или температуры, боль в пояснице и т. д.

Врачи оперативного отдела проконсультировали 87 человек по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.