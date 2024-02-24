Чем отличается скорая помощь от неотложной

Разные заболевания и состояния требуют участия разных медицинских работников. О том, как разобраться в ситуации и понять, куда обращаться, рассказали корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" специалисты, занимающиеся вопросами оказания скорой и неотложной помощи в Тюмени.

Пресс-секретарь тюменской станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина пояснила, что все поступающие на станцию скорой медицинской помощи вызовы делятся по категориям срочности – экстренные и неотложные.

Приоритет для скорой – экстренные поводы. Это ситуации, когда есть угроза для жизни человека – кровотечения, остановка сердца, нарушение дыхания, отсутствие сознания. В таком случае вызов будет передан бригаде скорой помощи безотлагательно, а время прибытия регламентировано в пределах 20 минут с учетом транспортной загруженности.

Если нет острых нарушений функционирования жизненно важных органов и систем, в том числе при длительном хроническом болевом синдроме, вызовы классифицируются как неотложные и с 8 до 24 часов передаются диспетчерами скорой помощи в поликлиники. К данным ситуациям относятся повышение температуры, артериального давления, боль в пояснице и другие не угрожающие жизни состояния, - сообщает Тюменская область сегодня.