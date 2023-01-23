Помощь медиков за выходные потребовалась 1081 жителю Тюмени и Тюменского района

Врачи и фельдшеры скорой помощи за минувшие выходные, с 21 по 22 января, оказали помощь 1081 жителю областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 479 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 540 пациентов, сообщает пресс-служба депздрава ТО.

За этот период в круглосуточном режиме диспетчеры передали в поликлиники 978 вызовов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни: повышение артериального давления или температуры, боль в пояснице и т. д.

Врачи оперативного отдела проконсультировали 66 человек по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.