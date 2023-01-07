Семнадцать жизней спасла бригада скорой помощи в 2022 году

Второй год подряд тюменская анестезиолого-реанимационная бригада скорой медицинской помощи становится рекордсменом по количеству успешных реанимаций.

"Реанимация – слаженная работа. Каждый в бригаде знает свою роль. Пока один готовит аппарат для непрямого массажа сердца, другой вручную проводит компрессии грудной клетки, третий готовит набор для интубации, параллельно – медикаментозная терапия, подключение к аппарату искусственной вентиляции легких", – рассказывает врач Алексей Толкач.

Именно так они действовали, когда спасали 50-летнюю женщину, потерявшую сознание у светофора на перекрестке. Через восемь минут после звонка очевидца автомобиль скорой уже на месте. Еще 10 минут в машине идет борьба за жизнь женщины. Ей удалось помочь и вовремя доставить в ОКБ №1, сообщает Ирина Бердюгина, пресс-секретарь Станции скорой медицинской помощи.

Помогает и неравнодушие людей. Когда у 47-летнего мужчины на работе "схватило" сердце, на помощь пришел сосед по кабинету: вызвал скорую помощь и начал делать непрямой массаж сердца. "Так он дал человеку шанс на жизнь. Спустя несколько минут мы сменили очевидца. Подключили аппаратуру и спустя 12 минут сердце забилось. После на носилках с пятью помощниками пронесли пациента со всем оборудованием по узким коридорам к машине, а дальше стрелой помчались в стационар", – вспоминает медбрат-анестезист Александр Мищерин.