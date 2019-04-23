В Тюмени поймали трех водителей с подложными номерами

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

На улице Пермякова областного центра автоинспекторы остановили внедорожник Audi Q7 с государственными регистрационными знаками "А777УЕ72". При проверке документов выяснилось, что знаки подложные и что на учете иномарка стоит совсем с другим номером.

Как оказалось, 26-летнего водителя Audi с теми же подложными номерами уже задерживали, но на другой машине. Суд лишил молодого человека права управления транспортом, однако водительское удостоверение тюменец так и не сдал.

"В отношении водителя Audi инспекторы составили административные материалы по фактам управления с заведомо подложными регистрационными знаками и управления транспортом водителем, лишенным права управления. Мужчину доставили в отдел полиции, а автомобиль задержали на специализированную стоянку", — сообщили в управлении Госавтоинспекции Тюменской области.

Сегодня ночью на улице 30 лет Победы сотрудники ГИБДД остановили Mercedes с регистрационными знаками "Х777ХХ777". Водитель сообщил, что поставил такие номера, чтобы пофотографировать автомобиль. Также на днях в Тюмени автоинспекторы остановили автомобиль Toyota Camry с регистрационными знаками иностранного государства с комбинацией цифр "001", ехавшего в свадебном кортеже. В обоих случаях были составлены административные материалы, которые направлены в суд. Регистрационные знаки у водителей изъяли.

Госавтоинспекция Тюменской области напоминает, что управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.