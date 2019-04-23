В Тюмени после укусов клещей к медикам обратились 179 человек

По сведениям на 22 апреля, в медучреждениях Тюменской области зарегистрировано 475 обращений по поводу присасывания клещей. Из них 146 обратившихся — дети.

По сведениям управления Роспотребнадзора по Тюменской области, с начала сезона, то есть с 24 марта, случаи присасывания клещей регистрируются повсеместно.

Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в Тюмени — 179, Ишиме — 51, Заводоуковском — 27, Ялуторовском — 23, Абатском — 22, Казанском — 20 районах. Пострадавшие получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.

"Обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений. Случаи заболевания клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом не зарегистрированы", — отмечают в Роспотребнадзоре.

Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" и ФБУН "Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии" Роспотребнадзора.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени окажут помощь в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а). Жителям области — в областных больницах в муниципальных образованиях.