Тюменцам советуют остерегаться клещей во время прогулок

В Тюменской области с наступлением теплой погоды активизировались клещи. Тюменцам советуют проявить особую бдительность и во время прогулок принимать необходимые меры предосторожности, чтобы избежать укусов насекомых.

Специалисты напоминают, что клещи являются переносчиками опасных болезней, в числе которых - клещевой вирусный энцефалит, который чаще всего поражает нервную систему. Защититься от осложнений при этом заболевании поможет вакцинация, однако не стоит забывать о таких мерах, как правильно подобранная одежда и репелленты. Особенно актуально это в преддверии майских праздников, когда большинство горожан отправятся на природу и дачи.

Отправляясь на прогулку по парку или на пикник, лучше выбрать закрытую обувь, носки и штаны, стягивающиеся резинкой снизу. Рубашка, куртка должны быть с длинным рукавом, а голову защитит кепка или косынка. Открытые участки тела следует обработать специальными репеллентами от клещей.

Во время нахождения на природе нужно периодически осматривать себя, детей и домашних животных, уделяя особое внимание открытым участкам тела, волосам и местам, где пролегают крупные сосуды – это подмышечные впадины, шея, сгибы локтей, колени, паховые складки.

После возвращения с прогулки желательно постирать всю одежду, а волосы расчесать мелкой расческой. Приносить домой собранные на природе цветы не стоит: в них тоже могут оказаться насекомые, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".