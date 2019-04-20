Тюменцы выбрали лучшего фотографа города

Народное голосование на звание лучшего фотографа Тюмени проходило в социальной сети проекта "Афиша Тюмень" с 22 марта по 19 апреля. Евгений Шульц набрал 45% голосов и стал лидером опроса, на втором месте расположился Евгений Шаров (30%), а третье место заняла Екатерина Христозова (5%).

Популярный паблик "Афиша Тюмень| Ктокуда72" в марте запустил народное голосование в социальной сети "ВКонтакте". Подписчики и гости группы в течение месяца голосовали за лучшего фотографа нашего города.

Всего в опросе приняли участие почти 1500 человек. Большинство голосов было отдано фотохудожнику Евгению Шульцу. За него было отдано 653 голоса. На втором месте заслуженно расположился фотограф Евгений Шаров. За него проголосовали 444 человека. Третье место заняла Екатерина Христозова — 75 голосов.

Также в народном голосовании участвовали фотографы: Сергей Куликов, Сергей Русанов, Денис Сычев, Сергей Шаповал, Дмитрий Изосимов, Андрей Попов и Андрей Павлычев. Напомним, десятка наиболее известных фотографов была выбрана по результатам мониторинга рейтингового агентства "Сибирь".

Победитель народного голосования в ближайшее время получит в качестве приза специальный диплом от проекта "Афиша Тюмень" и звание фотографа Тюмени по версии народного жюри. Посмотреть работы Евгения Шульца можно здесь.

В течение недели будет запущено новое голосование. Следите за новостями в группе "Афиша Тюмень".

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