В тобольской деревне МУП оштрафовали за некачественную питьевую воду

В деревне Овсянникова Тобольского района местная жительница обратилась в Роспотребнадзор с жалобой на неудовлетворительное качество питьевой воды. В водонапорной башне, которую обслуживало МУП ЖКХ Тобольского района, выявили нарушения санитарно-эпидемиологические требования к питьевой воде, которые превышали норму допустимого в два раза. Предприятию назначили административное наказание, однако МУП оплачивать назначенный штраф не спешил.

"ЖКХ на контакт с судебными приставами не шел. Тогда они вынесли запрет на регистрационные действия в отношении транспорта, недвижимого имущества и на пользование денежными средствами, находящимися на счетах. Но эти меры не подействовали на безответственного должника, тогда с одного из счетов была списана вся сумма долга в размере 282 тысяч рублей", — сообщили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.