В Челябинске обсудили вопросы совершенствования онкологической помощи

В Челябинске состоялось межрегиональное совещание, посвященное реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" и перспективам развития технологий ядерной медицины. В нем приняли участие полномочный представитель президента России в УФО Николай Цуканов, министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков, главный онколог Свердловской области, главный врач областного онкологического диспансера Владимир Елишев и другие врачи-эксперты.

Специалисты отметили, что в первую очередь необходимо акцентировать внимание населения и врачей первичного звена (в районных поликлиниках) на профилактику и раннюю диагностику раковых заболеваний. Во многом этому способствуют скрининговые программы - они помогают выявить злокачественные новообразования у людей, которые не считают себя предрасположенными к раку. В областном онкодиспансере такие скрининги стали традиционными: в январе завершился пилотный - его проходили сотрудники нескольких предприятий города, в ближайшее время стартует скрининговая программа, направленная на раннее выявлении меланомы.

"Для эффективного лечения и наблюдения за пациентами в ремиссии необходимо фиксировать информацию о каждом случае в едином регистре", - отметил полномочный представитель президента в УФО Николай Цуканов.

В Свердловском онкодиспансере уже начали работы по созданию референсного центра, в котором будут храниться электронные медицинские карты всех онкопациентов области. Пользоваться единой базой данных сможет каждый диагност-онколог региона.

Особое внимание на совещании уделили вопросам паллиативной помощи. В Свердловском онкодиспансере функционируют два таких отделения: в Екатеринбурге на ул.Комсомольская, 11 и в п.Верх-Нейвинском: поддерживающую терапию в них получают больше 500 пациентов в год. Для всех, у кого нет возможности находиться в стационаре, функционируют выездные бригады, оказывающие лечение на дому.

Рассматривался ряд вопросов о совершенствовании законодательства в сфере ядерной медицины: эксперты предлагают сократить срок регистрации лекарственных препаратов и новых медицинских технологий до 2 месяцев, обеспечить локализацию производства современного медицинского оборудования на территории России.

Итоги совещания подвел Николай Цуканов: