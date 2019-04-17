В Тюмени определят лидеров XXI века

Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений "Лидер XXI века" пройдет в Тюмени с 15 по 17 мая на базе Дворца творчества и спорта "Пионер".

К участию в конкурсе приглашаются активисты детских и молодежных общественных объединений Тюменской области, а также вожатые Российского движения школьников в возрасте до 35 лет.

Конкурсанты будут бороться за звание лучших в нескольких номинациях:

* Активист детского общественного объединения (11-13 лет);

* Лидер детского/молодежного общественного объединения (14-15 лет);

* Лидер детского/молодежного общественного объединения (16-17 лет);

* Команда РДШ;

* Вожатый РДШ.

Заочный этап продлится до 3 мая. Для участия в нем нужно направить заявку в соответствующую номинацию комплект документов на электронный адрес rdsh72@pioner72.ru с пометкой "Лидер XXI века".

Получить более подробную информацию о конкурсе можно по телефону: 8 (963) 068-50-02 (Алерская Надежда Валерьевна, организатор конкурса, региональный куратор "Гражданской активности" РДШ).

Региональный очный этап конкурса традиционно включает три блока испытаний: базовый, вариативный и образовательный. Задания вариативного блока организаторы пока держат в секрете. Помимо конкурсной программы участников ожидают интерактивные, образовательные площадки, разнообразные мастер-классы.

Победители региональных соревнований представят Тюменскую область на федеральном этапе Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений "Лидер XXI века".

"Лидер XXI века" – всероссийский конкурс, который проводится для лидеров общественных объединений ежегодно с 2003 года. Учредителем является Федеральное агентство по делам молодежи. Учредитель конкурса – Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. Организаторы: ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и спорта "Пионер", Тюменское региональное отделение "Российского движения школьников" и Региональная общественная организация "Ассоциация детских и молодёжных общественных объединений Тюменской области".