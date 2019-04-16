С начала года от острых химических отравлений погибли 93 тюменца

За первый квартал 2019 года в Тюменской области зарегистрировано 374 случая острых отравлений химической этиологии. Ведущее место в структуре отравлений занимают отравления лекарственными препаратами (38,8%).

Данные токсикологического мониторинга приводят в региональном управлении Роспотребнадзора. На втором месте по распространенности (31,6%) отравления разъедающими веществами, уксусной эссенцией, окисью углерода, другими газами и парами, а также неуточненными веществами. На третьем месте (24,6%) отравления спиртосодержащей продукцией, на четвертом — наркотическими веществами (7,5%). Оставшаяся доля отравлений (0,5%) приходится на бытовые пищевые отравления.