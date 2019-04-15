Тюменцы могут пройти пищевой тест и составить личный рацион

Сбалансировать свое питание с учетом индивидуальных особенностей организма поможет специальная программа "Пищевой тест". Пройти его тюменцы могут в центре интегративной медицины "Главное здоровье".

Пищевой тест помогает установить реакцию организма на различные продукты и определить, какие из них полезны для пациента, а какие употреблять нежелательно и даже опасно для здоровья.

"Мы можем проанализировать реакцию на злаки, мясные и молочные продукты, различные фрукты, овощи, орехи, бобовые, травы и специи. Всего тест охватывает более 800 продуктов. Этот вид исследования не имеет противопоказаний и подходит для пациентов любого возраста, даже детям с момента прикорма и беременным женщинам", - рассказал руководитель центра, кандидат технических наук, член-корреспондент Российской академии медико-технических наук Виктор Романенко.

Сейчас пройти пищевой тест в центре "Главное здоровье" можно по акции со скидкой 40%. Подробности предложения - на официальном сайте клиники glavnoezdorov.ru.

По желанию пациента, дополнительно он сможет получить не только список рекомендованных продуктов, но и индивидуальный сбалансированный недельный рацион, составленный врачом-диетологом, эндокринологом и нутрициологом.

Соблюдение рекомендаций поможет избавиться от лишних килограммов, многих видов хронических заболеваний, обрести чистую кожу, здоровые волосы и крепкие ногти, быть в хорошей физической форме и продлить свою жизнь – полноценную и активную.