Участники Студвесны презентовали два концертных шоу

Фото предоставлено пресс-службой Студвесны

В Тюмени прошли первые финальные программы концертных направлений Студвесны. Зрители увидели 26 номеров молодых театралов, дизайнеров и моделей, а также 11 концертных программ. Впереди шоу по направлениям "Музыка", "Оригинальный жанр" и "Хореография".

Тюменские студенты показывают шоу: на Областном фестивале "Студенческая весна" завершилась работа направлений "Театр" и "Мода". Также участники представители 11 концертных программ.

В течение недели 850 студентов из Тюмени, Тобольска, Ишима, Ямала и Югры проходили кастинги и работали с 6 федеральными экспертами. В театральном направлении было представлено 158 номеров, у дизайнеров и модельеров — 27 коллекций. В направлении "Концертные программы" на сцену вышли 810 студентов. В шоу вошли лучшие номера в направлениях, а зрителями стали 1 200 тюменцев.

Золотые призы фестиваля вручат уже 22 апреля на гала-концерте в Тюменской филармонии, также на финальном шоу представят лучшие номера от всех направлений.

Финальный показ направления "Театр" режиссировал Юрий Шехватов, режиссер Театра.doc, куратор проекта читок пьес молодых драматургов "Любимовка.Еще", фестиваля "Охота за реальностью" и фестиваля-школы TERRITORIЯ 2017 года. На показе зрители видели трансляцию закулисья.

Театральный режиссер Юрий Шехватов:

Ехал с опасениями, так как не знал, чего ожидать. Нужно было постоянно держать в голове, что перед тобой не профессионалы, а любители. Но я приятно удивлен талантом и высоким уровнем тюменской молодежи. У студентов, которых мы видели, огромный потенциал и здоровое желание работать и меняться внутренне и внешне.

В направлении "Мода" эксперты отметили применение нетрадиционных материалов при изготовлении костюмов, таких как металл, и порадовались тому, что тюменская молодежь чувствует тренды: коллекция "Крапива" мастерской CAPSУЛА была посвящена осознанному потреблению — ребята смастерили из поношенной одежды вещи с новым образом и стилистическим решением. Студенты стали лауреатами 1 степени среди ссузов в номинации "Этномода".

Напомним, что со студентами работали мастера федерального уровня: дорабатывали проходки, изменяли образы, обменивались опытом и взглядами и создали для каждой коллекции цельную визуальную картинку, дополнив модный показ музыкой, светом и видеорядом.

Член Союза дизайнеров России, руководитель омской арт-резиденции Эмма Васильева:

Начинающим модельерам и дизайнерам важно понимать, демонстрируя на подиуме свои коллекции, что их задача — донести до зрителей определенный посыл в виде художественного образа и вывести на раздумье. Приятно, что участники фестиваля осознают это: они с огромным желанием берутся за дело и стремятся выполнить его хорошо.

Напомним, номера студентов оценивали актер театра и кино, кинорежиссер Михаил Богдасаров, режиссер Театра.doc Юрий Шехватов, режиссер Свердловского Академического театра драмы Дмитрий Зимин, арт-стилист, постановщик модных шоу Светлана Кашуба, член Союза дизайнеров России Эмма Васильева, fashion-блоггер Эля Вакасова, призер российских и международных конкурсов дизайна одежды Ольга Акимова.

Сейчас выступления готовят студенты направлений "Хореография", "Музыка", "Оригинальный жанр": эксперты оценивают участниках на кастингах и отбирают лучшие номера для шоу. "Хореография" пройдет 15 апреля в ДК "Нефтяник", "Оригинальный жанр" — 16 апреля также в ДК "Нефтяник", а "Музыка" — 18 апреля в Тюменском театре кукол (Кирова, 36), сообщает пресс-служба проекта.

Хедлайнерами направлений станут российский певец Алексей Чумаков, московский хореограф и руководитель крупных танцевальных студий Данил Поздеев, режиссер и руководитель челябинского театра "Манекен" Владимир Филонов.