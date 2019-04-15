Молодая тюменка пройдет обучение в Школе культурной журналистики

Критик, куратор проектов молодежного театрального центра "Космос" Александрина Шаклеева прошла отбор в Школу культурной журналистики, где будет обучаться по направлению "Театр". Она стала первым участником федеральной школы из Тюмени.

Школа культурной журналистики проводится с 2005 при поддержке Петербургского благотворительного фонда культуры и искусства "Про Арте". Она проходит каждый год либо в Европейской части России, либо в Сибири, Урале и Дальнем Востоке.

Занятия уже начались и продолжатся до октября. Каждую пятницу участники направления "Театр" сдают рецензии на спектакли, которые выбирают сами. Затем дистанционно обсуждают свои тексты с куратором направления. Куратором стала театровед, театральный и анимационный критик Дина Годер. Участников ждут две очные сессии — в конце мая в Красноярске, в конце октября в Москве.

Для своей первой рецензии Александрина Шаклеева выбрала спектакль режиссеров Данила Чащина и Сергея Чехова "Я есть", поставленный в Театре юного зрителя Нягани. Этот спектакль получил гран-при на первом международном фестивале "Маленький сложный человек" в Санкт-Петербурге. Он необычен тем, что основан на пьесах, которые подростки писали сами. Основной темой стала травля подростков, непонимание со стороны родителей, переживание первой любви, пишет "Мой портал".