Творческие коллективы Вагая отправятся на сельские гастроли на автоклубе

Новый автоклуб поступил в Вагайский район по программе национального проекта "Культура". Благодаря современной технике творческие коллективы смогут отправиться на гастроли с концертами в отдаленные населенные пункты.

Как рассказал первый заместитель главы администрации Вагайского района Александр Сафрыгин, в районе 114 населенных пунктов и лишь 29 сельских клубов и один районный. Многие населенные пункты нужно дополнительно охватывать культурной программой, и сейчас это сделать проще благодаря автоклубу.

"Этот автоклуб находится на базе КамАЗа и позволяет проводить культурно-массовые и агитационные мероприятия на любой доступной для проезда территории, в местах отдыха, на открытых площадках. Автоклуб трансформируется за 20-30 минут. В нем есть звуковое, световое и мультимедийное оборудование с автономным источником электропитания", - сообщил Александр Сафрыгин.

В первую очередь культработники собираются в деревни, где нет сельских клубов. Некоторые из них находятся на расстоянии 130 км от райцентра. В мае концерты будут посвящены Дню Победы. Во время посевной кампании коллективы направятся в поля для земледельцев. Летом пройдут дни сел и деревень, концерты будут приурочены к юбилею Тюменской области.

Автоклуб для Вагайского района приобретен в рамках федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура". Стоимость КамАЗа – 5 млн 300 тыс. рублей, 1,5 млн – оборудование. Подобные мобильные культурные центры в 2019 года появятся в Викуловском, Вагайском и Ишимском районах, пишет ИА "Тюменская линия".

С 2020 по 2024 годы автоклубами будут дополнительно оснащены не менее пяти учреждений культуры в муниципальных районах Тюменской области.