В Тюменской области землю получили более 400 многодетных семей

С начала реализации в регионе закона Тюменской области от 2011 года о бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, на учет было принято 13372 семьи. Об этом сообщает департамент имущественных отношений Тюменской области.

"Уже получили земельные участки 7849 семей. В I квартале 2019 года участками было обеспечено 429 семей. Общая площадь предоставленной земли — 836,7 гектаров", — отмечают там.

По итогам I квартала 2019 года в целях получения земельного участка принято на учет 46 семей.

Добавим, что наиболее число решений о принятии многодетной семьи на учет регистрируются в Тюменском районе, Тюмени, Тобольске, Заводоуковском городском округе, Ишиме и Ялуторовске.