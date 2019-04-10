В Тюменской области землю получили более 400 многодетных семей

С начала реализации в регионе закона Тюменской области от 2011 года о бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, на учет было принято 13372 семьи. Об этом сообщает департамент имущественных отношений Тюменской области.
"Уже получили земельные участки 7849 семей. В I квартале 2019 года участками было обеспечено 429 семей. Общая площадь предоставленной земли — 836,7 гектаров", — отмечают там.
По итогам I квартала 2019 года в целях получения земельного участка принято на учет 46 семей.
Добавим, что наиболее число решений о принятии многодетной семьи на учет регистрируются в Тюменском районе, Тюмени, Тобольске, Заводоуковском городском округе, Ишиме и Ялуторовске.
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