Администрация Тюмени поддержит деньгами шесть социальных проектов молодежи

На конкурс социальных проектов "Инициатива" в этом году поступило три десятка идей. Все они направлены на молодежь и касаются социального просвещения, приобщения к ценностям культуры, трудоустройства и профилактики асоциального поведения. Финансовую поддержку получили шесть наиболее удачных проектов.

По 50 тысяч рублей из бюджета получат "Капитаны двора" от Центра развития мотивации детей к познанию и творчеству "Грин-Ландия" и "Лагерь социального лидерства" Клубного объединения старшеклассников "ВЕГА".

По 40 000 рублей получат проекты "My house" МЦ "Синерджи" и "Том Сойер Фест" от "Территории творчества".

По 25 000 рублей будет направлено на проекты "Школа креативного контента "Культураграм" Организации культурно-образовательных проектов "Культура Сибири" и "Кубок дружбы народов" от ЦВР "Дзержинец", сообщили в "ТГМЦ".

Начальник отдела по проведению мероприятий в сфере молодежной политики Тюменского городского многопрофильного центра Сергей Ломакин отметил, что конкурсные проекты этого года качественнее прошлогодних,в них действительно нужные идеи. "К таким идеям относится проект "Капитаны двора". Мы будем предлагать внести в муниципальное задание МАУ "Тюменский городской многопрофильный центр" на следующий год эту инициативу "Грин-Ландии". По всем параметрам проект подпадает под определение социального. Более того, действительно востребован на территории нашего города на протяжении ряда лет", - сказал Ломакин.