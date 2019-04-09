На тюменском конкурсе учителей и воспитателей рекордное количество участников

Региональный конкурс профессионального мастерства "Педагог года – 2019" стартовал в Тюмени 8 апреля. Впервые участниками испытания стали около 100 специалистов сферы образования. На этот раз лучших в своем деле выберут в 4 традиционных направлениях: "Учитель года", "Воспитатель года", "Мастер года", "Педагог-психолог года", а также в двух новых номинациях – "Учитель-дефектолог" и "Педагогический дебют".

Дефектологи уже прошли первое испытание – представили визитные карточки. В ближайшие три дня узкие специалисты будут проводить мастер-классы и выполнять письменное задание по решению профессиональных задач.

Участникам номинации "Педагогический дебют" предстоит провести семинары "У меня это хорошо получается" и открытые уроки. Учитель русского языка и литературы тюменской школы № 48 Полина Глазунова начала знакомить детей с творчеством поэтов и прозаиков меньше четырех лет назад. На областной конкурс молодой педагог подготовила занятие-расследование по развитию речи.

"Самым страшным было сделать первый шаг, открыть свои смелые педагогические идеи профессиональным экспертам. Мне казалось, что второго такого урока, как на городском этапе конкурса, я уже не проведу. Но вместе со старшими коллегами за прошедший месяц мы доработали детали, и я настроена оптимистично", − рассказала учитель русского языка и литературы школы № 48 Полина Глазунова.

12 апреля лидеры в каждой из номинаций областного конкурса выступят в суперфинале. Так, дебютанты и воспитатели представят образовательные проекты, учителя – классные часы, психологи – профессиональные кейсы, а дефектологи проведут занятия с особыми детьми.

"Победители суперфиналов представят регион на всероссийском уровне. Благодаря высокому профессионализму наших педагогов Тюменская область на протяжении многих лет входит в число лидеров сферы образования страны. Ждём новых свершений и в этом году", − отметила ректор Тюменского областного государственного института развития регионального образования Ольга Ройтблат.

Имена лучших педагогов Тюменской области станут известны 13 апреля. Церемония закрытия конкурса состоится в 1:00 в Тюменской филармонии.