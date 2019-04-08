Парковка на тюменской набережной стала платной

С 8 апреля в Тюмени платный режим работы введен на многоуровневой парковке на набережной Туры и на парковке у дома №1 по улице Республики. Об этом сообщает Тюменьгортранс.

Парковка по улице Республики, 1 работает в том же режиме, что и действующие парковки у администрации города Тюмени: с 07:00 до 19:00 в будние дни. На парковке на набережной введен круглосуточный платный режим работы.

Для оплаты парковки на набережной можно использовать кассы, расположенные на ее территории, SMS-сообщения и мобильное приложение "Парковки Тюмени". Парковка оплачивается при выезде, поэтому необходимо сохранять билет, получаемый при въезде. Работа парковки у дома №1 по улице Республика не отличается от парковок, расположенных на улице Герцена.

"Необходимость ввода платного режима работы указанных парковок вызвана превышением вместимости парковок в часы повышенного спроса, систематическими нарушениями правил дорожного движения и правил пользования парковок общего пользования", — сообщили в Тюменьгортрансе.

Получить подробную информацию о работе парковок можно по телефону 8-800-250-0722 и на сайте "Тюменский паркинг".