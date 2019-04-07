Житель Армизонского района организовал пекарню благодаря региональной поддержке

Житель Армизонского района Аршак Манукян смог организовать свой хлебопекарный бизнес благодаря получению займа от Инвестиционного агентства Тюменской области. На выделенные средства начинающий предприниматель приобрел помещение и две машины для перевозки хлеба, а в 2019 году планирует купить новое оборудование.
Аршак Манукян ежедневно выпекает около тысячи булок хлеба – ржаного, отрубного, бездрожжевого и классического белого. Он выкупил производство в Армизонском районе в 2012 году. Начинал с хлеба и лаваша, теперь выпускает кондитерские изделия – 57 видов продукции. Особое место в производстве занимает изготовление тортов. Их особенность – в отсутствии химических добавок. Все торты изготовлены из натуральных ингредиентов: срок хранения небольшой.
О пекарне известно даже за пределами региона: некоторые тюменцы, проезжая в Армизонском, заезжают за свежей продукцией. Как поделился пекарь, в планах – расширение производства. Для этого понадобятся новые печи, вакуумный станок и хлеборезка. Приобрести необходимое оборудование получится уже в ближайшее время благодаря региональной поддержке, пишет "Тюменская область сегодня".
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