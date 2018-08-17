В Тюменской области за сомнительный хлеб вынесли штрафы на миллион рублей

В первом полугодии 2018 года специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области проинспектировали более двухсот мест производства и продажи хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. Продукция проверялась на соответствие требованиям нормативных документов по ряду показателей.

"Все исследованные пробы хлеба и хлебобулочных изделий — 348 проб — соответствовали требованиям нормативных документов. Из исследованных 310 проб кондитерских изделий 8 проб не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям", — сообщили о результатах в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

За первое полугодие 2018 года в регионе было снято с реализации 76 партий хлебобулочных изделий объемом 106 кг, не соответствующих нормативным требованиям, и 20 партий кондитерских изделий объемом 77 кг. В отношении виновных лиц вынесено более 80 постановлений о назначении наказания на общую сумму порядка 1 млн рублей.