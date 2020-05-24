Перспективы развития рынка зерна Тюменской области обсудили на онлайн-заседании

На онлайн-заседании Комитета по аграрной и пищевой промышленности Российско-Германской внешнеторговой палаты (РГ ВТП) обсудили перспективы развития рынка зерна Тюменской области. Немецким компаниям представили данные об основных показателях 2019 года и возможности наращивания экспорта продукции растениеводства.

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, ведущий аналитик консалтинговой группы "Текарт" Евгения Пармухина рассказала о состоянии рынка зерна, муки и хлеба в России и дала прогнозы его развития. Так, погодные условия в ведущих зернопроизводящих регионах России уже вносят коррективы в ожидания по урожаю зерновых: Минсельхоз РФ снизил прогноз сбора зерна в стране в 2020 году со 125,3 до 120 млн тонн.

Значимую долю в производство зерновых культур вносят регионы, которые исторически не относятся к главным хлебным житницам страны. В их числе – Тюменская область.

В рамках заседания заместитель директора департамента АПК региона Наталья Огородникова сообщила об экспорте сельхозпродукции региона и мерах поддержки. Руководитель Центра поддержки экспорта региона Андрей Карташов рассказал о накопленном тюменскими предприятиями опыте экспорта в Германию мучных и кондитерских продуктов в 2019 году. Он, в частности, обратил внимание на свободные ниши в этом сегменте германского рынка.

Члены РГ ВТП проявили большой интерес к опыту продвижения продукции на электронной торговой площадке Alibaba.com и ряду экспортных позиций тюменских экспортёров.