Моор поздравил тюменских аграриев с намолотом 1 млн тонн зерна

17:36 21 сентября 2023
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С полей Тюменской области собран миллион тонн зерна, в целом ожидается, что аграриям в этом году удастся собрать около 1,5 млн тонн, сообщил губернатор Александр Моор.

Рекордным по урожаю заоновых для тюменских компаний был 2022 год - тогда им удалось намолотить около 2 млн тонн.

"Аграрии Тюменской области преодолели важный рубеж - собрали первый миллион тонн зерна. Несмотря на сложные погодные условия, сельским труженикам удалось добиться хорошего результата. С учетом темпов работ мы ожидаем, что итоговые цифры составят более 1,5 миллионов тонн. Это полностью закрывает потребность нашего региона в зерне", - подчеркнул Моор.

Теги: Александр Моор , АПК , зерно , урожай
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