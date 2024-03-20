Тюменские аграрии весной засеют 1 033 900 га пашни

Сельхозпредприятия Тюменской области в текущем году под яровой сев отвели 1миллион 33 тысячи 900 гектаров, это на 2 200 гектаров больше, чем в 2023 году. По словам замгубернатора Владимира Чейметова, дополнительные гектары - это результат вовлечения в производственный оборот ранее неиспользуемой пашни.

О подготовке к весеннее-полевым работам Чейметов рассказал на пресс-конференции.

Помимо зерновых, в этом году аграрии планируют на 7,7 тыс. га посадить картофель и на 983 га овощи открытого грунта, здесь по площади нет существенных изменений. А вот под Под технические культуры запланировано на 3 тысячи гектаров больше. В планах посев льна и рапса (рыночно выгодные культуры),примерно на уровне прошлого года остаётся кормовой клин, в Исетском районе хотят посеять больше подсолнечника - под эту культуру отвели свыше 500 гектаров.

Что касается техники и ГСМ. 96% тракторов, 96% культиваторов и 99% сеялок уже подготовлены к начала посевной. На складах сельхозтоваропроизводителей есть запасы ГСМ - порядка 37% дизельного топлива от потребности, 49% бензина и 51% масла. В первой декаде апреля на нефтебазах появится летнее дизельное топливо.

С семенами зерновых и картофеля в регионе тоже нет проблем. Даже наоборот. Наши аграрии готовы делиться семенами зерна с регионами УрФО и с Северным Казахстаном, где в прошлом году из-за погоды не удалось получить косвенного материала. Агрофирма "КРиММ" семенами картофеля не только себя обеспечила, но и экспортировала 10 тысяч тонн покупателям, в том числе в Узбекистан и Казахстан.

65% семян кукурузы, подсолнечника, овощей открытого грунта уже хранится на складах аграриев, оплаченные в пути. Рисков их отсутствия или дефицита не наблюдается.

"Будем ждать погоду и хорошую весну. Будем надеяться, что влага из обильных снегов на полях хорошо впитается в почву, и это послужит хорошим стартом для кампании. Будем рассчитывать на достойный урожай в текущем году. По крайней мере, аграрии сделали все необходимое для того, чтобы этот урожай и в этом году состоялся", - подчеркнул Чейметов.