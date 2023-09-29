Тюменские аграрии собрали с полей более 1,3 млн тонн зерна

Сельхозпредприятия Тюмеской области намолотили более 1 миллиона 300 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, в департаменте АПК отмечают, что "это значит, что в общий каравай уже поступает зерно с запасом".

Ранее сообщалось, что потребность региона в зерне составляет около 1,3 млн тонн. Непосредственно на территории области зерно направляется на нужды хлебопечения, переработку и в качестве корма для отрасли животноводства.

Неубранныеми остаются еще 23 процента засеянных площадей. Это почти 170 тысяч гектаров.

Близки к завершению: Уватский район (95%), Заводоуковский городской округ (93%), Упоровский район (93%), Исетский район (90%). Еще 12 районов области перешагнули отметку в 70-80 процентов убранных площадей.

В Тюменской области в этом году ведут сбор урожая овса, ячменя, гороха, кукурузы, рапса, льна, картофеля, капусты, свеклы, моркови, лука. Также несколько хозяйств области имеют экспериментальные посевы подсолнечника, чеснока и горчицы.