В Тюменской области открыта горячая линия по качеству хлеба

Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области запустил горячую линию по качеству хлеба и хлебобулочных изделий в магазинах. Жители региона могут рассказать о продуктах и получить ответы на вопросы по телефону или в социальных сетях.

Специалисты расскажут о качестве и безопасности хлеба, выпечки, кондитерских изделий и о том, сколько и в каких условиях может храниться такой товар. Если вы нашли на полке торговой точки некачественный продукт, то вам подскажут, как и куда можно подать жалобу. Также на горячей линии тюменцы смогут узнать, какие рекомендации дает Роспотребнадзор и диетологи по выбору продуктов и правильному питанию, где получить информацию о фальсификатах.

Прием заявок и звонков продлится до 6 июля по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 или в группе ВКонтакте, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

