В Викулово проходит фестиваль самодеятельности, посвященный юбилею района

Фестиваль художественной самодеятельности среди трудовых коллективов "Люблю тебя, мой край родной!", посвященный 95-летию со дня образования Викуловского района, проходит 7 апреля. В нем принимают участие представители разных профессий: водители, механики, учителя, чиновники.

Как рассказала режиссер Викуловского ДК Наталья Лукьященко, этот фестиваль традиционный и проводится раз в пять лет – в юбилейные даты района. Заявки в этом году поступили от 11 коллективов из школ района, детского сада "Колосок", филиала областной больницы, комплексного центра социального обслуживания населения, ООО "Викуловское пассажирское АТП", администрации района. Культработники местных домов культуры помогали трудовым коллективам поставить номера, подобрать фонограмму, сценические костюмы для выступления, пишет ИА "Тюменская линия".

Фестиваль "Люблю тебя, мой край родной!" проходит на конкурсной основе по трем номинации: "Нам творчество работать и жить помогает", "Творческая находка", "Мастера на все руки". Оценивают выступление самодеятельных артистов певцы- народники, режиссеры из других районов.

"Например, коллектив автотранспортного предприятия подготовил сценку – спор взрослого и молодого поколения. Частушки под гармонь у них будут о районе, его проблемах, радостях. И исполнят песню "Выйду ночью в поле с конем", - поделилась Наталья Лукьященко.

Всех артистов организаторы фестиваля-конкурса отметят дипломами и подарками, а абсолютный победитель получит переходящий Кубок. В прошлый раз его обладателем стал детский сад "Колосок".